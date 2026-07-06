Половина пляжей — не пляжи

К началу июля только 12 из 24 пляжей Севастополя получили положительные заключения от Роспотребнадзора, разрешающие там отдыхать.

Роспотребнадзор опять напомнил, что купаться, заниматься водными видами спорта разрешено только на тех пляжах, на которые в 2026 году выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для рекреационных целей.

Но если на 11 июня в Севастополе такие заключения имели лишь девять из 24 официальных общедоступных мест отдыха на воде, то к началу июля их стало не намного больше. Положительные заключения выдали пляжам «Хрустальный», отеля «Аквамарин» и детского лагеря «Ласпи».

А вот пляж студенческого лагеря «Горизонт» в Учкуевке, принадлежащий СевГУ, разрешения не получил: он не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам.

Отдых разрешен на пляже пансионата «Изумруд». Но, напомним, его в этом году вывели из реестра общедоступных.

Итак, на 1 июля не имели разрешений и не соответствовали санитарным нормам: «Наш Парус», «Звездный берег», «Серебряный», «Омега», «Солдатский», «Яшмовый», «Любимовка», «Любимовка-2», пляж пансионата «Радость», СОЛ «Горизонт», «Дельфин», «Ушакова балка».

По крайней мере, редакция не нашла их в реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.