Координатора ОПГ задержали в Севастополе, а семерых исполнителей — на территории крымского полуострова.

Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров.

Действовали задержанные по указанию зарубежных кураторов. Им предъявлено обвинение за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи.

Доказана причастность задержанных лиц минимум к 16 эпизодам хищения денег у граждан Российской Федерации. Ущерб от противоправных действий оценен в различных размерах, в том числе особо крупном.

Рассматривается вопрос о квалификации действий координатора ОПГ как государственной измене. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.