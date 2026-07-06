Флотские артисты выступили в Республике Конго

Точнее сказать, в столице этой африканской страны — городе Браззавиле.

Как рассказала «Севастопольской газете» руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Конго Мария Фахрутдинова, мероприятие стало подарком жителям Браззавиля от Министерства обороны РФ и было организовано при поддержке информационного агентства «Африканская инициатива», а также конголезской стороны, предоставившей площадку для выступления.

Большой концерт состоялся на площадке столичного отеля «Хилтон» в присутствии Принца Микриста Каба Мбоко, членов правительства Республики Конго, парламентариев, генерального директора службы безопасности Президента С.Обоа, представителей дружественных дипломатических миссий, а также посольства. На праздник русской культуры также пришли студенты Русского дома в Браззавиле и многочисленные соотечественники.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота впервые посетил Республику Конго.

Всего концертный зал вместил около 600 зрителей, из которых почти половина — студенты Русского дома в Браззавиле. Их можно было отличить сразу — молодые люди пришли на концерт в футболках с видами Севастополя, родного города М.Фахрутдиновой.

А потом начался концерт: яркий, наполненный русской военно-морской удалью в каждом движении и в каждом звуке. Артисты исполняли песни и танцы, не минуты не давая зрителям передохнуть от нахлынувших эмоций.

В исполнении моряков-черноморцев прозвучали «Легендарный Севастополь», «Севастопольский вальс», «Дорогой длинною», «Матушка Земля», а еще уже знакомая конголезцам «Катюша». Полюбившаяся настолько, что и теперь ее попросили исполнить на бис.

— Ярчайшим моментом концерта стало исполнение всемирно известного флотского танца «Яблочко».

Конголезская публика так давно ждала именно этого исполнения. И вот!... — рассказывает М.Фахрутдинова.

Еще один сюрприз для зрителей — выступление молодой конголезской артистки Мирты, она – одно из открытий традиционного конкурса Rumba na bilеnge, который регулярно проводит «Русский дом в Браззавиле». Цель конкурса — сохранение конголезской румбы, которая, к слову, имеет статус нематериального наследия ЮНЕСКО.

Концерт настолько воодушевил зрителей, что по его окончанию студенты Русского дома поднялись на сцену к артистам, чтобы вместе спеть «Легендарный Севастополь».

— Это было очень трогательно! — поделилась эмоциями М.Фахрутдинова.