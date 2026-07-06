Еще три выпускника получили высший балл на ЕГЭ

В департаменте образования Севастополя рассказали истории успеха выпускников, обладателей 100 баллов на ЕГЭ по биологии и информатике.

Екатерина Панина, выпускница гимназии №1 им.Пушкина, блестяще сдала выпускной госэкзамен по биологии. Девушка хочет стать врачом, поэтому была нацелена на глубокое изучение профильных предметов, в первую очередь — биологии и химии. Она играет в шахматы, любит лесные походы и рисует.

Алексей Тарасов, выпускник школы №54 им.Гагарина — получил 100 баллов по информатике. Молодой человек увлекается компьютерной техникой, занимается в школе программирования E-NOT, любит спорт, много читает. Планирует поступать в Московский технологический университет связи и информатики на специальность «Кибербезопасность» или «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Вячеслав Соболев, выпускник лицея-предуниверсария СевГУ, также получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Свое будущее юноша хочет связать с программированием и автоматизацией. Он спортсмен: занимался пауэрлифтингом в Школе олимпийского резерва №2 и неоднократно становился призером в своей весовой категории.

Каждый из 100-балльников получает денежное поощрение в размере 50 тысяч, а педагог, чьи профессиональные усилия дали столь блестящий результат, 100 тысяч рублей.