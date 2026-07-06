Энергосистема готова к веерным отключениям

— Ситуация понятна. Продолжаются удары по инфраструктуре Крымского полуострова. Поэтому сегодня из-за повреждений ряда объектов временно отсутствовала электроэнергия, сейчас она восстановлена, — сказал глава города.

По его словам, подстанции по резервным схемам уже перезапитаны.

— Тем не менее, мы понимаем, что в любой момент эта ситуация может измениться. Поэтому энергосистема готова к работе в режиме веерных отключений, когда это потребуется. Первый приоритет — это медицинские учреждения и критическая инфраструктуры коммунальная, водозаборы и так далее. Собственно, вот так и поступали. Они были запитаны этой ночью, потом уже все остальное, — продолжил М.Развожаев.

Он также заверил, что его заместитель Максим Ковалев вместе с энергетиками постоянно держат ситуацию на контроле.