Банки и мобильные операторы усиливают защиту клиентов

И будут возмещать похищенные деньги, если злоумышленники получили доступ к онлайн-банку с помощью вредоносной программы или через звонок с незаблокированного номера мошенника.

С 1 марта 2027 года вступит в силу закон «Антифрод 2.0» и заработают новые меры защиты от мошенников.

Так, для предотвращения хищений банки с разрешения клиента перед отправкой платежей и переводов должны будут проверять, нет ли на его телефоне или компьютере с онлайн-банком вредоносных программ. При обнаружении вируса или шпионского софта, способных взломать данные клиента, банк обязан отклонить операцию, уведомить об этом человека и предложить провести ее с другого безопасного устройства или в офисе обслуживания. Если же банк не примет этих мер защиты и проведет транзакцию, клиент сможет потребовать возврата средств, похищенных мошенниками.

С этой же даты операторы сотовой связи будут обязаны выявлять по определенным признакам мошеннические звонки и блокировать их. Если же они проигнорируют требования и это приведет к тому, что клиент пообщается с обманщиком и отправит ему деньги, то от мобильного оператора можно будет потребовать возмещения ущерба.

Таким образом получается, что при хищении денег компенсировать потери будет та сторона, которая не выполнила возложенные на нее обязанности по защите клиента, — либо оператор связи, либо банк. Детали информационного взаимодействия между ними будут проработаны дополнительно на базе государственной информационной системы «Антифрод».

Кроме того, закон определил сроки хранения сведений в базе данных о мошеннических операциях (так называемая база дропперов). При первом включении информация будет храниться один год, при повторном и последующих попаданиях — три года. Если правоохранительные органы сообщат о прекращении уголовного преследования по факту мошенничества, реквизиты и иные сведения о человеке исключат из базы досрочно. При этом, если вас подозревают в дропперстве, вы по-прежнему можете оспорить включение своих реквизитов в упомянутую базу.

Также по новым нормам один человек сможет иметь не более 20 платежных карт во всех банках. Это поможет предотвратить массовое оформление карт для их передачи мошенникам, которые выводят и обналичивают похищенные деньги.

Но любые заградительные меры не отменяют личную осмотрительность. Если и банк, и оператор примут необходимые меры защиты, а человек все равно отдаст деньги преступникам, то никакой компенсации не будет.

Справка

Дроппер (от англ. to drop — «сбрасывать», «перекидывать») — это человек, чьи банковские счета, карты или персональные данные используют для транзита, обналичивания или отмывания похищенных денег. По сути, он выступает промежуточным звеном в мошеннической цепочке, помогая преступникам скрыть следы хищения.