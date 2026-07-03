В медицинском колледже сдвоенный выпуск

Особенностью этого выпуска стал двойной поток студентов: обучение одновременно завершили те, кто учился по программам продолжительностью четыре и три года, и те, кто осваивал новые сокращенные программы — три и два года.

Студенты обучались по двум специальностям: «Лечебное дело» и «Сестринское дело». Кроме того, для желающих расширить свои компетенции колледж организовал программы профессиональной переподготовки по востребованным направлениям: сестринское дело в педиатрии, реабилитации, рентгенологии и спортивной медицине.

Многие студенты еще во время обучения проходили практику в государственных медицинских учреждениях и уже определились с будущим местом работы. 40 выпускников заключили целевые договоры с медицинскими организациями Севастополя еще до поступления. Еще около 116 человек уже оформили предварительные договоры о трудоустройстве. Часть выпускников выбрала работу в госпиталях.

В этом году абитуриенты активно интересуются целевым обучением. Практически все, кто подает документы в приемную комиссию, одновременно подают заявления на заключение целевых договоров, которые гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Для поддержки молодых специалистов правительство Севастополя сохранит комплекс стимулирующих мер: предусмотрены ежемесячные выплаты, региональные доплаты, а также возможность участвовать в программах департамента здравоохранения — в том числе по целевому обучению в вузах и ординатуре.

В Севастополе реализуется региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Одно из его направлений — привлечение и закрепление молодых специалистов в государственных учреждениях здравоохранения, сообщила пресс-служба правительства города.