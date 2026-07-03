Срок продажи билетов на крымские поезда сокращен до 45 суток

Период предварительной продажи билетов на поезда в Крым и обратно сокращен вдвое — с 90 до 45 дней, сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

«Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90. Это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что решение коснется поездов, которые будут отправляться с конца сентября.

Отмечается, что осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, поэтому расписание некоторых поездов потребует корректировки. Для большинства пассажиров, как отмечает перевозчик, такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне высокого туристического сезона. При этом расписание к моменту открытия продаж будет максимально актуальным.

В связи с сокращением периода предварительной продажи временно недоступна покупка билетов на ряд поездов.