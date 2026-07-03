Поручено разработать конкретные меры по стабилизации топливного рынка

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых компаний, сообщила пресс-служба кабмина.

Были подробно проанализированы положение дел по производству нефтепродуктов, имеющиеся запасы топлива, логистику, меры поддержки внутреннего рынка.

Особое внимание было уделено субъектам с наиболее сложной обстановкой в части топливообеспечения, прежде всего регионам, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. По таким территориям была детально рассмотрена текущая ситуация с доступностью ресурсов, особенности логистики, имеющиеся ограничения, влияющие на стабильность поставок.

С учетом динамично меняющейся обстановки на следующем заседании штаба обсуждение будет сконцентрировано на наиболее уязвимых регионах, где требуется принятие дополнительных адресных решений. Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в этих субъектах.

Дефицит топлива

В ряде регионов России в июне на заправках возникли перебои: где-то топливо временно отсутствует, где-то ввели ограничения на его отпуск.

Крыму и Севастополе дефицит наиболее острый. Заправку нередко ведут только для спецтранспорта.

Дефицит возник из целого комплекса факторов:

— Повреждения НПЗ. Ряд крупных заводов временно выводили из строя из-за атак беспилотников.

— Сезонный рост спроса.

— Логистические сложности. В южных и приграничных регионах поставки иногда задерживались из-за повреждений инфраструктуры или повышенных мер безопасности.

— Ажиотажный спрос. Слухи о перебоях спровоцировали часть водителей закупать топливо впрок, что дополнительно нагружало розничную сеть.

Оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание к концу июля — началу августа. Но если атаки на объекты ТЭК продолжатся, напряжение на рынке может сохраняться дольше.