Министр обороны проинспектировал Черноморский флот

Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил министру о задачах, решаемых объединением, и проводимых мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе.

А.Белоусов отметил, что наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защита объектов военной и гражданской инфраструктуры является одной из приоритетных задач флота.

Также министр встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым для обсуждения текущей обстановки на полуострове.

По завершении работы на командном пункте А.Белоусов вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, государственные награды, в том числе медали «За Отвагу», «За Храбрость» и «За спасение погибавших», сообщила пресс-служба Минобороны.