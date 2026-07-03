Энергосистема полуострова работает в условия повышенных нагрузок

Интересно, что одни вопросы в Крыму и в Севастополе решают одинаково. А к некоторым подход совершенно противоположный.

Веерные отключения вводят на полуострове из-за аварийных ремонтов на энергообъектах Крыма, Севастополя и за его пределами. Составлены графики, по которым без электроснабжения на время остаются определенные районы и улицы при поступлении распоряжения диспетчера энергосистемы полуострова.

Но в условиях повышенных нагрузок и дефицита мощности базовый график «3 часа через 3» является ориентировочным, а не жестким регламентом. В моменты пиковых нагрузок диспетчеры обязаны отключать линии незамедлительно и без предварительного уведомления, чтобы предотвратить масштабные аварии.

Более длительные отключения или задержки включения обусловлены необходимостью стабилизации напряжения в сети.

Жители часто жалуются, что в соседних домах свет не гаснет. В ГУП РК «Крымэнерго» пояснили, что это связано с особенностями топологии сетей. Дома могут быть запитаны от разных подстанций, находиться на одних линиях с критически важными объектами: больницами, станциями водоснабжения и предприятиями пищевой промышленности.

Также был затронут вопрос уличного освещения. «По информации профильного ведомства, работающие фонари потребляют менее 1% мощности сети, некоторые из них автономны, поэтому их отключение не поможет вернуть свет в квартиры», — сообщили в кабмине Республики Крым. Но в Севастополе так не считают, поэтому уличное освещение с 22 июня в городе с отсутствует.

Для жителей домов без газа, полностью зависящих от электричества, ситуация остается сложной. Несмотря на то, что диспетчеры стараются учитывать этот фактор, при критическом дефиците в конкретном энергоузле под ограничения могут попасть абсолютно все потребители.

При восстановлении подачи электроэнергии, рекомендуется соблюдать ряд правил:

— при восстановлении электроснабжения не включайте сразу все мощные приборы (бойлер, стиральную машину). Подождите 15-20 минут, чтобы избежать резкого скачка нагрузки;

— если у вас нет стабилизатора напряжения, рекомендуется отключать электроприборы от сети на время отсутствия света;

— при использовании электроплиты старайтесь не включать все конфорки одновременно. Это снизит нагрузку на линию.