Электрички из Крыма ходят только до Инкермана

С 3 июля конечная станция пригородных электричек следующих в Севастополь будет «Инкерман-1». И отправляться электрички из Севастополя в Симферополь и Евпаторию также будут от станции «Инкерман-1», сообщили в правительстве города.

Для удобства пассажиров со станции «Инкерман-1» изменят схемы движения автобусных маршрутов №92 и №103. В оба направления они будут доходить до остановок «Инкерман-1» и разворачиваться на Линейной улице.

Маршруты этих автобусов проходят через крупный транспортно-пересадочный узел на 5-м километре Балаклавского шоссе. Там можно пересесть на другие маршруты, в т.ч. троллейбусные.

Добраться до остановки «Инкерман-1» можно также на автобусах №21 и №106.

Пассажиры электричек с отправлением в 5 и 6 утра должны учитывать, что общественный транспорт в Севастополе сейчас начинает движение с 05:30.

В правительстве города обещают, что в ближайшие дни запустят автобусный экспресс-маршрут «Железнодорожный вокзал — станция Инкерман-1». Его расписание будет подстроено под расписание электричек, с учетом времени на дорогу.

На сайте Южной пригородной пассажирской компании — оператора пригородных поездов на полуострове — говорится, что станция «Инкерман-1» назначена конечной и начальной станцией электричек по решению правительства Севастополя.

Время отправления и прибытия поездов — согласно действующему графику.

На железнодорожном вокзале Севастополя с 4 июля перестанут работать пригородные кассы.

Билеты следует приобретать у кассиров в электричках, на сайте Южной пригородной пассажирской компании и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

Напомним, что в настоящее время все поезда дальнего следования «Таврия» начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции «Керчь-Южная Новый парк». От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры добираются автобусами.

Режим ЧС

Власти Республики Крым и города Севастополя 26 июня приняли решение о введении региональных режимов чрезвычайной ситуации. Это позволит максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

В Севастополе региональный режим ЧС техногенного характера введен с формулировкой — «возникшей вследствие аварии на объектах электроэнергетики».