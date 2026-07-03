20‑летнюю мать будут судить за жестокое обращение со своим двухлетним ребенком

Жительницу Севастополя обвиняют в том, что она давала сыну алкоголь, сигареты, наркотики и била.

В ноябре 2025 года в ходе мониторинга соцсетей сотрудники Следственного комитета выявили видеозапись, на которой женщина дает своему малолетнему сыну пробовать спиртное и предлагает покурить.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева было незамедлительно возбуждено уголовное дело и приняты меры к изъятию ребенка из обстановки, угрожающей его жизни и здоровью.

В ходе следствия было установлено, что мать давала двухлетнему сыну неоднократно употреблять алкоголь, курить наркотическое вещество, а также применяла в отношении него физическую силу.

Следователи собрали достаточно доказательств вины женщины. Уголовное дело передано в суд.

После того как суд вынесет решение, будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.