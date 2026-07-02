Утвердили положение о департаменте туризма и креативных индустрий

— В результате образования новый исполнительный орган департамент туризма и креативных индустрий Севастополя заменит прежнее управление в сфере туризма, а также получит дополнительные полномочия в сфере развития и поддержки креативные индустрии Севастополя, — представила документ прежний руководитель управления туризма Севастополя Анастасия Кравцова.

Принятым документом отменяется прежнее постановление об управлении туризма.

Как уже говорилось, новый департамент должен дать дополнительную поддержку и организовать систему включения креативной экономики в общую систему продвижения города Севастополя, в том числе на российском и международном уровне.

Напомним, что в Севастополе пока не принят местный закон о креативных индустриях, а также не ведется реестр субъектов креативных индустрий, но разрабатывается соответствующее постановление городского правительства.