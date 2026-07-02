Передала секреты врагу

Севастопольский городской суд вынес очередной обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене.

Согласно материалам дела, женщина 1980 г.р. передала секретную информацию иностранным спецслужбам. Ее противоправные действия пресечены сотрудниками ФСБ.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании в связи с наличием в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.

Виновной назначено окончательное наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штраф в 200 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1 год.