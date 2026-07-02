Можно тренироваться на стадионе

В летний период для севастопольцев и гостей города открыты для тренировок два стадиона: в Загородной балке и в Балаклаве.

Стадион имени 200-летия (Загородная балка, ул.Стрелецкий спуск, 1) открыт для свободного посещения с 05:00 до 13:00 и с 20:00 до 22:00.

Стадион «Горняк» (Балаклава, ул. Новикова, 20б) — с 06:00 до 13:00 и с 19:00 до 22:00.

При посещении стадиона вечером следует учитывать, что в Севастополе уличное освещение сейчас не включают. Рекомендуется ориентироваться на продолжительность светового дня.

Для прохода на стадион необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, уточнили в пресс-слубе правительства Севастополя.