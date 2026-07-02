Изучают костные остатки древнего носорога

В пещере Таврида установили присутствие крупного хапровского носорога из группы эласмотерия. Материалы об этом опубликованы учеными из ЮФУ и Палеонтологического института РАН.

Данный вид носорога датируется 2,6–2,1 миллионами лет назад. Ученые утверждают, что сохранность находки уникальна, а обилие материала из Тавриды позволяют подтвердить валидность (годность к изучению) указанного вида. Материалы из пещеры Тавриды также расширили хронологические рамки распространения вида.

Как сообщается на странице «Окаменелости 2,0 (Крымская версия)», на этот раз исследователи изучили зубы (33 экземпляра разных поколений) и кости конечностей (137 образцов) древнего носорога эласмотерия. Выяснилось, что остатки принадлежат как новорожденным и молодым животным, так и особям старше 30 лет. Важно, что верхние молочные зубы эласмотерия ученым удалось описать впервые.

В 2018 году в пещере Таврида был открыт уникальный комплекс ископаемых животных. С тех пор пещера продолжает удивлять ученых.