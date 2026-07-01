Экспозиция рассказывает о беспрецедентном решении иностранных ангажированных судов о невозврате уникальной музейной коллекции музея-заповедника «Херсонеса Таврического» и других музеев Крымского полуострова на территорию ее происхождения.

16 стендов рассказывают о ценных исторических реликвиях, которые сейчас находятся не на Родине: они исчисляются десятками. Фото реликвий сопровождаются красной надписью «похищено» и комментариями историков. Внизу каждого стенда присутствует цитата из речей святых отцов или из Библии. «Ни воры, ни лихоимцы... ни хищники — Царства Божия не наследуют», — говорится под одним из стендов. Приводятся слова пророка Исайи, Григория Паламы, апостола Павла, Антония Оптинского и других.

«Это культурное достояние принадлежит всему человечеству, а храниться оно должно в крымских музеях», — сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на открытии выставки.

О сокровищах

В 2013 году Керченский историко-культурный музей-заповедник, национальный заповедник «Херсонес Таврический», Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и Центральный музей Тавриды заключили договоры с Боннским университетом и голландским музеем Алларда Пирсона на проведение выставки «Крым: золото и тайны Черного моря». Более 580 артефактов (порядка 2 тысяч различных предметов), привезенных из крымских музеев, было выставлено в музее Нидерландов.

После окончания экспонирования музейных предметов (25 сентября 2014 года) представители руководства иностранных музеев отказались возвращать не принадлежащие им экспонаты, грубо нарушив договорные обязательства в угоду политическим интересам недружественных стран. Попытки добиться справедливости в иностранных судах оказались обречены на провал ввиду полной политической предвзятости и ангажированности европейских судей.