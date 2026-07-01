В Севастополе температура превысила норму на +3 градуса

В целом, погодная ситуация в Севастополе пока соответствует норме, хотя в третьей декаде нынешнего сухого июня она все-таки была выше нормы на 1-3 градуса.

Об этом «Севастопольской газете» сообщила синоптик Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Лаврушко.

По ее словам, в ближайшие дни сохранится сухая и жаркая погода. Ветер слабый, температура ночью +20°...+22°, днем +30°...+32°. 4 июля в Севастополе ожидается небольшое понижение температуры, что, возможно, будет сопровождаться дождями с грозами. Станет совсем немного прохладнее, днем в воскресенье и в понедельник до +28°. Ожидается довольно сильный северо-западный ветер, который, возможно, обеспечит некоторую свежесть.

— Жаркая погода характерна для полуострова в июле, этот месяц считается наиболее жарким в году, и не только в Крыму. Правда, в последние годы проявляется тенденция к некоторому смещению пиковых температур на август. Так что, совсем не исключено, что очень жарко будет и в июле, и в августе, — отметила синоптик.

В настоящее время по Крыму объявлена аномально жаркая погода, выше климатической нормы на 7 градусов. Так, 2 июля по Крыму ожидается дневное повышение температуры до +30°...+35°, в степных районах до +37°. В Севастополе так жарко не будет, нас спасает дневной бриз с моря.

Если говорить о температурных рекордах июля, то 28-29 июля 1971 года была зафиксирована дневная температура +38,3°, этот показатель до сих пор не превзойден. Самая же низкая июльская температура отмечена 3 июля 1984 года. Тогда столбик термометра ночью не поднялся выше отметки +11,3°.

Крым во власти тропической воздушной массы

Средняя суточная температура воздуха 30 июня в Симферополе составила 25,3°, что на 5,8 градуса выше средней многолетней, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие двое суток 2 и 3 июля на полуострове сохранится сухая и аномально-жаркая погода. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19...24°, в горах 15...18°; днем 30...35°, 2 июля в степных районах до 37°, в горах 23...28°.