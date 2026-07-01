Создавать будущее, сохраняя прошлое

«Цифровое наследие» — проект выпускников СевГУ Алексея Долобана, Ахмата Гергокаева и Гарика Багдасаряна. Он вырос из студенческой идеи в бренд, платформу для развития и перспективный бизнес. Проект направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия Севастополя с использованием современных цифровых технологий.

Цифровые копии

Все началось с создания цифровых копий (3D-моделей) архитектурных памятников Севастополя с возможностью их сборки в виде конструктора и интеграции в интерактивные форматы.

— На втором курсе, в 2023 году, мы искали возможности для реализации своих способностей. В университете к общей программе обучения нам предлагали различные дополнительные курсы. Мы выбрали обучение по направлению 3D-моделирование и аддитивные технологии, — рассказал А.Долобан.

На занятиях пытливых студентов научили сначала чертить схемы объектов на компьютере, затем — печатать их на принтере. Ребята создавали гайки, шурупы, различные детали на заказ. Спустя полгода нужно было готовиться к сдаче выпускного проекта, их наставник — Алексей Тараховский подбросил идею — цифровизация памятников! Буквально за сутки ребята сделали первую цифровую копию — Памятник затопленным кораблям, который стал символом их проекта.

— В нашем проекте три члена команды. Мы однокурсники, и у каждого из нас уникальные навыки и свои преимущества. Поэтому наша команда добивается результатов, — считает А.Гергокаев.

Процесс создания 3D-моделей памятников состоит из нескольких этапов: сбор фактической информации, подготовка графического материала — работа с фотографиями — фотограметрия — 3D-моделирование.

— Мы договорились, что для наших целей будем создавать цифровые копии, а не цифровые двойники. Цифровой двойник отражает полностью предмет, все его характеристики один в один. В цифровой копии допускаются неточности, — объяснил А.Долобан.

На сегодняшний день командой оцифровано — переведено в физический формат с помощью аддитивных технологий — восемь памятников: Памятник затопленным кораблям, Графская пристань, обелиск Славы на Сапун-горе, памятный знак восстановителям Севастополя, установленный в Комсомольском сквере; Екатерининская миля в Учкуевке. Еще три — это монументы, которые разрушены и уже не существуют, например, памятник Инкерманскому сражению периода Крымской войны на Суздальских высотах.

Через олимпиады и конкурсы

— Наш проект переживал определенные этапы развития. Сначала это было изготовление цифровых копий. Потом возник вопрос: как использовать напечатанные изделия? Мы начали охватывать целевую аудиторию — школьников, студентов колледжей. Для цифрового поколения, обладающего клиповым мышлением, традиционный формат восприятия информации скучен. Нашим проектом мы пытаемся показать, что нужно двигаться в ногу со временем и на понятном для молодежи языке доносить полезную информацию. В первую очередь мы нацелены на молодежь. Наш девиз: сохраняя прошлое — создаем будущее, — уточнил А.Долобан.

Поскольку развитие проекта требовало финансовых вложений, а идеи — профессионального признания, студентам пришлось участвовать в различных конкурсах и олимпиадах. В 2025 году они приняли участие во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход!» и выиграли миллион рублей.

Следующим был конкурс молодежных социальных проектов, организованный Управлением по делам молодежи Севастополя, где можно было выиграть грант на свою идею. И они снова это сделали!

Игра «Универсум»

Поскольку обычные настольные игры быстро устаревают, а кликать ответы в телефоне — скучно, наши герои решили изменить правила и создали продукт, который стирает грань между реальным и виртуальным мирами.

— Наша игра называется «Универсум». Это совершенно новый формат обучения. Универсальная фиджитал-настольная игра, которая позволяет изучать и историю, и медицину, и спорт в интерактивном формате. Архитектура нашей системы выстроена таким образом, что мы можем загружать туда любую информацию. Написано программное обеспечение, создано приложение, и на этой основе изучать, например, историю Севастополя. Если же мы хотим познакомиться с чем-то другим, можно загрузить другую информацию: Крымскую войну, космос, медицину. Обновляемость делает наше приложение уникальным, — считает А.Гергокаев.

Что внутри игры? Тактильное магнитное поле из гексов и детализированные 3D-фигурки. Мобильное приложение с дополненной реальностью (AR), которое оживляет процесс. Облачная система сценариев. База вопросов обновляется онлайн — покупать новые карточки больше не нужно. И главное — всё работает даже без интернета!

Чтобы читателям не заблудиться в терминах, разработчики поясняют: фиджитал — это совмещение цифрового с физическим. Цифровое у них приложение. Это AR с физической компонентой, в которую входят четыре памятника Севастополя, три карточки, которые являются маркерами приложения — то есть их надо сканировать, чтобы приложение понимало, что делать дальше. Также есть магнитное поле из гексов. Гекс — шестиугольная фигура. Из 12 гексов получается игровая карта. Также участнику игры дается кораблик-фишка, с помощью которого он ходит по гексам — раскрывает карту.

Сначала кажется, что и техническая сторона, и все правила сложны. Но это не так. Соответствующий рисунок, который выпадает на гексе, участник сканирует и узнает условия для продолжения игры. Это как «Монополия». Но если «Монополия» — это всегда одно и то же, то в интерактивной игре — что зарядил, в то и играешь.

В день создания международного центра «Артек», 14 июня, команда «Цифрового наследия» презентовала там свою игру по истории детского международного лагеря.

— Через нас прошло порядка трех сотен детей разных возрастов, и каждый из них играл в нашу игру. Их удивляли красивый дизайн игрового инструментария, наличие дополненной реальности: когда сканируешь карточку, на экране появляются различные подсказки, — объяснил А.Гергокаев.

VR-приложения и сайт

— Мастер-классы — часть проекта. Помимо апробации настольной игры, мы также предлагаем прохождение VR-квеста по истории Севастополя. Если дополненная реальность — это когда в реальном мире существуют нереальные объекты, то виртуальная реальность — это когда реального мира нет — всё виртуально, — рассказал А.Долобан.

Квест проходит в очках виртуальной реальности исследователь, которому нужно восстановить все фрагменты памятника, собрав его как конструктор. Он видит определенную реальность и рассказывает о ней своей команде. Ее участники с помощью физических предметов-подсказок помогают ему выбрать правильный вариант.

Еще один продукт «Цифрового наследия» пока находится в разработке. Это сайт об истории памятников, где весь контент систематизирован в едином стиле по определенным параметрам: текст, фото, маршрут, изображение достопримечательностей в 3D-формате. Также авторы планируют разместить там карту утраченного наследия.

В планах — фильмы и соревнования школьников

Проект «Цифровое наследие» представляет собой экосистему, включающую несколько продуктов: 3D-модели достопримечательностей, вебресурс, настольную игру «Универсум» и приложения. Каждый из этих компонентов — самостоятельный инструмент, который можно использовать в туризме, культуре, образовании и медиа.

В состав проекта также входят подарочные наборы: напечатанные на 3D-принтере миниатюры памятников, брошюра с краткой исторической справкой о памятнике и дизайнерская упаковка. Физические компоненты для игры выпускаются тиражом. Продукция доступна под заказ. Разработчики сообщили, что уже можно записаться в лист ожидания.

На вопрос «Севастопольской газеты», не помешает ли бизнес, в который так незаметно трансформировался образовательный проект, их личному развитию и будущей научной работе, авторы «Цифрового наследия» ответили философски.

— Бизнес — бизнесом, деньги — деньгами, но в человеке заложено желание получать и делиться знаниями. А еще мы знаем, что все деньги в мире не заработать. В жизни людей есть социальная и бизнес-стезя — мы будем развивать обе. Идей у нас много! — сформулировал за всех А.Долобан.