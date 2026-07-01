С 1 июля введен особый противопожарный режим
Запрет на посещение лесов может быть введен в Севастополе при участившихся случаях природных пожаров.
Особый противопожарный режим — это комплекс мер, направленных на минимизацию риска возникновения пожаров в лесах и на других природных территориях. Его объявляют в условиях высокой пожароопасности, обусловленной рядом погодно-климатических факторов: погода — жаркая, а осадков — минимум.
Поэтому устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности. В лесничествах — усиленный режим дежурства. МЧС, Севприроднадзор, правоохранители и добровольцы патрулируют лесные массивы и прилегающие территории.
Что нельзя при особом противопожарном режиме:
— проводить сельскохозяйственные палы;
— разводить костры;
— сжигать отходы и мусор;
— выжигать траву на участках возле зелёных массивов и насаждений;
— проводить пожароопасные работы в необорудованных местах;
— использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общепита).
ГУ МЧС по Севастополю напоминает: при пожаре или обнаружении открытого огня необходимо немедленно вызывать пожарных по телефону «112».