С 1 июля введен особый противопожарный режим

Запрет на посещение лесов может быть введен в Севастополе при участившихся случаях природных пожаров.

Особый противопожарный режим — это комплекс мер, направленных на минимизацию риска возникновения пожаров в лесах и на других природных территориях. Его объявляют в условиях высокой пожароопасности, обусловленной рядом погодно-климатических факторов: погода — жаркая, а осадков — минимум.

Поэтому устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности. В лесничествах — усиленный режим дежурства. МЧС, Севприроднадзор, правоохранители и добровольцы патрулируют лесные массивы и прилегающие территории.

Что нельзя при особом противопожарном режиме:

— проводить сельскохозяйственные палы;

— разводить костры;

— сжигать отходы и мусор;

— выжигать траву на участках возле зелёных массивов и насаждений;

— проводить пожароопасные работы в необорудованных местах;

— использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне (кроме предприятий общепита).

ГУ МЧС по Севастополю напоминает: при пожаре или обнаружении открытого огня необходимо немедленно вызывать пожарных по телефону «112».