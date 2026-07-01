Количество детсадов сократили из-за проблем с топливом и электроэнергией

На заседании правительства Севастополя 30 июня озвучили причины, по которым в городе из 74 работающих детских садов оставили лишь 24 дежурных.

Традиционная — летнее снижение посещаемости, которое подтверждено мониторингом. Другие причины оказались намного серьезнее.

— Это не связано с желанием сэкономить на персонале или на чём-то еще. Это прежде всего связано с ограничениями, связанными с топливом и электричеством, — пояснил губернатор Михаил Развожаев.

По его информации, проще ограничить количество работающих детских садов и поддерживать их в рабочем состоянии, чем «не работать будут все сады одновременно».

Как выяснилось, часть ребят перешли в укрупненные дежурные детские сады вместе с воспитателями, поварами и нянечками.

По заверениям руководства департамента образования, ни о каких попытках отправить сотрудников в отпуск без содержания или с выплатой 2/3 зарплаты речи не идет.

Что касается ребят с ограниченными возможностями здоровья, то такие группы сохраняются полностью с привлечением узкопрофильных специалистов.

Согласно заверениям чиновников, если родителям не удается по какой-то причине привести детей в сад к 8:30, нужно сообщить об опоздании. Это позволит обеспечить каждому ребенку полноценное питание. Простыми словами: кухня на этого ребенка приготовит обед.

К порядку посещения детей детских садов будут подходить более гибко.

Режим ЧС

Власти Республики Крым и города Севастополя 26 июня приняли решение о введении региональных режимов чрезвычайной ситуации. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

Текст указа губернатора «О режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей вследствие аварии на объектах электроэнергетики в городе Севастополе» №81-УГ от 26.06.2026 опубликован на сайте правительства города.