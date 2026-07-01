Электроэнергию отключают по очереди

В Севастополе составили графики временных отключений электроснабжения, которые будут действовать при поступлении распоряжения диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).

Это вынужденная мера. Ограничение нужно, чтобы снять перегрузку электросетей за пределами региона и предотвратить масштабную аварийную ситуацию. По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») отключения могут вводиться моментально. Когда ситуация позволяет, то предупреждают заранее.

Вот график возможных отключений электроэнергии. Первая очередь: 6:00-9:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 0:00-3:00. Вторая очередь: 9:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-0:00, 3:00-6:00.

Определите, в какой очереди ваш дом, и будьте готовы, что в эти промежутки времени возможны отключения.

Первая очередь

Балаклавский район Балаклава: улицы Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная. Пригород: Флотское, Оборонное, Штурмовое, Благодать, Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана. Улицы: Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, Сапунгорская, Связистов, Каштановая, Предместная, Второй Обороны, Делагардова балка.

Гагаринский район Казачья бухта: улицы Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья. Улицы: Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, пл.50-летия СССР, пр.Гагарина, Тульская, Дыбенко, Отрадная, Парковая, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетская, Коралловая, пр.Стрелецкий, Готская, Молодых строителей, Комбрига Потапова. Инфраструктура: ТЦ «Лаванда», ТЦ «Муссон».

Ленинский район Центральная часть: мыс Хрустальный, пл.Восставших, улицы Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6-я Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Голубца, Киевская, Харьковская, Загородная балка, Частника, Щербака, Карантинная, Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта.

Нахимовский район Инкерман: Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе. Северная сторона и окрестности: Мекензиевы горы, бухта Голландия, Сухарная балка, улицы Береговая, Эскадренная, Курчатова, Богданова, Братская, Приморская, Симонка, Загордянского, Челюскинцев, Циолковского. Улицы: пос.Водоканал, Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, Пластунская, Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Колодкина, пр.Победы, пер.Терракотовый.

Качинский муниципальный округ пос.Кача.

Вторая очередь

Балаклавский район Байдарская долина, зона ЮБК. Села: Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное. Территории: Ласпи, мыс Сарыч, Севастопольская зона ЮБК.

Гагаринский район Улицы: Правды, Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, Маринеско, Челнокова, Корчагина, Колобова, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, Бориса Михайлова, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Молодых строителей, Маячная, Косарева, Парковая, Летчиков, Камышовое шоссе, пр.Октябрьской революции, пр.Античный, пр.Столетовский, проезд Готский. Микрорайоны и зоны: Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж «Омега».

Ленинский район Улицы: Стахановцев, Хрусталева, Токарева и проезд Токарева, Куликово поле, Курганная, Музыки, Шабалина, Соловьева, Генерала Хрюкина, Генерала Лебедя, Гидрографическая, пр.Генерала Острякова, проезд Эдельвейсовый. Инфраструктура: ТЦ SeaMall.