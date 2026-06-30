Закупят еще машины скорой помощи

На государственную программу «Развитие здравоохранения в Севастополе» выделили дополнительные средства из федерального бюджета.

Об этом 30 июня на заседании правительства города сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его информации, 99,9 млн бюджетных рублей пойдет на обновление парка машин скорой помощи. Всего будет закуплено 10 автомобилей: восемь — линейные класса «Б», еще две машины — реанимационные.

— За счет федерального бюджета увеличивается размер выделенных средств на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, — представил проект документа руководитель горздрава.

Так, 8,5 млн рублей направят на закупку рентгеновского аппарата для Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, а 2,8 млн рублей — на строительный контроль при строительстве новой поликлиники Первой городской больницы на 400 посещений в смену.

Еще 1,8 млн рублей выделят Центру охраны здоровья матери и ребенка, чтобы в грудничковом корпусе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей городской больницы №5 оклеить окна бронирующей пленкой. Также 14,7 млн рублей направят на благоустройство территории возле этго корпуса. Средства предусмотрены на организацию парковочной зоны и асфальтирование территории.

Шесть миллионов выделят на меры стимулирующего характера для снижения количества абортов. По 20 тысяч рублей получат врачи акушеры-гинекологи, и по 10 тысяч рублей — медицинские психологи, в случае принятия пациенткой решения о сохранении беременности.

По словам В.Денисова, в настоящее время разрабатывается порядок распределения этих средств.