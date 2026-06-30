Временно закрыли экологические тропы и туристические маршруты

С 30 июня на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» свободными для посещения остаются только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования «Ялта-Бахчисарай». Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Заповедный Крым».