Временно закрыли экологические тропы и туристические маршруты
С 30 июня на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» свободными для посещения остаются только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования «Ялта-Бахчисарай». Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Заповедный Крым».
Исключение составляют маршруты «Сосна Палласа», «Водопад Учан-Су», «Черепашье озеро», «Грибок», «Серебряная беседка», «Смотровая Шишко», «Зубцы Ай-Петри», места отдыха, закрепленные за пожарно-химическими станциями – «Черешневый сад»,«Кордон Ай-Петри» (будут доступны для бронирования).
Также сообщается, что возврат денежных средств за приобретенные разрешения будет осуществляться в порядке очереди.
Причина вводимых ограничений – особый противопожарный режим, введенный на территории всего полуострова.