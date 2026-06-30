Разработала недорогой прибор для медицины и морских исследований

Студентка СевГУ Марина Ефимова создала прототип флюориметра — прибора для анализа концентрации белков в крови. Он может стать бюджетной альтернативой дорогому лабораторному оборудованию, сообщила пресс-служба университета.

Прибор просвечивает образец светом (в текущей версии с длиной волны 470 нм) и по возникающей флюоресценции определяет концентрацию веществ. Данные выводятся на дисплей и могут передаваться по вай-фай.

Устройство собрано из недорогих компонентов, имеет открытую архитектуру: можно менять фильтры и светодиоды, адаптируя прибор под разные анализы. Его можно использовать не только в медицине (в том числе для онкодиагностики, выявления вирусов и др.), но и в морских исследованиях, например, для анализа параметров планктона.

Тестирование с раствором бычьего сывороточного альбумина подтвердило работоспособность прибора. Сейчас это прототип. В дальнейшем его планируют доработать в рамках студенческого стартапа. В создании устройства М.Ефимовой помогали специалисты Морского гидрофизического института, где она работает с четвертого курса.

«Сейчас устройство — еще на стадии прототипа, поэтому вопросы эргономики и внешнего вида пока не были в приоритете. Главное было доказать, что сама схема работает. В планах — дальнейшая доработка прибора. Когда Марина поступит в магистратуру, проект планируют развивать в рамках студенческого стартапа: прорабатывать технические детали, улучшать удобство использования и готовить решение к более широкому применению», — рассказал заведующий кафедрой «Приборостроение и транспорт» Станислав Рощупкин.