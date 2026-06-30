Ограничения по топливу в ближайший месяц сохранятся

— Продолжаем работу с федеральным штабом по наращиванию объемов поставки. Тем не менее, ограничения пока продолжаются и в ближайший месяц, скорее всего, сохранятся в том или ином объеме, — сказал М.Развожаев.

Рост цен — из-за логистических издержек

Губернатор объяснил, что рост цен на бензин вызван серьезными логистическими издержками.

— У нас работают две частные компании в Севастополе. Государственных заправочных станций нет, федеральных сетей тоже нет. Поэтому наши частные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо. Неоднократно все эти расходы были проверены, они соответствуют текущим реалиям, но для людей и для бизнеса легче от этого не становится, — продолжил глава города.

По его словам, о результатах работы с федеральным штабом говорить пока рано. Но цель такой работы — за счет дополнительных финансовых инструментов вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым стабилизировать цену на бензин и довести ее хотя бы до какой-то средней ситуации, существующей в целом по стране.

— Как только будут результаты, я обязательно о них сообщу, — сказал М.Развожаев.

Наберитесь терпения!

С.Аксенов обратился 30 июня к крымчанам по поводу топливного кризиса: «К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит», и попросил всех набраться терпения.

В Крыму в ближайшее время появится небольшой объем топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях, сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин: «Заправиться смогут около семи тысяч автовладельцев, при этом лимит на одну машину составит не более 20 литров. Для проведения таких продаж планируется задействовать примерно 50 АЗС региона».

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение июня.