Квартирная хозяйка напала на свою квартирантку

За кражу, угрозу убийством и причинение телесных повреждений к уголовной ответственности привлечена 56-летняя жительница Балаклавского района.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, женщина признана виновной в краже с причинением значительного ущерба гражданину, угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя. По версии следствия женщина дважды совершала хищения имущества своей квартирантки, а когда узнала, что потерпевшая заявила о произошедшем полицию, решила ее запугать. Угрожая ножом, квартирная хозяйка потребовала забрать заявление и нанесла потерпевшей телесные повреждения, причинив легкий вред здоровью.

Балаклавский районный суд по совокупности преступлений назначил виновной наказание в виде 320 часов обязательных работ.