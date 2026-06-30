Хотят максимально сохранить работу электротранспорта

– Понятно, что это достаточно большое потребление, понятно, что в дневное время придется больше отключать жилой фонд, но у нас это будет по графику. Здесь надо будет ювелирно поработать с графиками отключения, чтобы все-таки мы имели возможность работу троллейбусов сохранять, – обратился к своим заместителям и руководителям департаментов М.Развожаев.

Утром того же дня о временной остановке в городе работы электротранспорта, кроме троллейбуса №12, который будет следовать по маршруту с увеличенным интервалом.