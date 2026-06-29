Успешно выступили на этапе Кубка России по альпинизму

Севастопольские альпинисты вошли в число призеров четвертого этапа Кубка России по альпинизму в скальном классе. Севастопольская связка в составе Марии Звягиной и Елены Левиной завоевали в нелегкой борьбе бронзовые награды. Об этом сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания г.Севастополя.

Соревнования проходили с 19 по 22 июня в национальном парке «Красноярские Столбы». Организаторами по традиции стали Федерация альпинизма России и Красноярская краевая федерация альпинизма при поддержке краевого Центра спортивной подготовки.

Спортсмены должны были пройти два этапа: квалификацию и финалы на двух сложных маршрутах. Начисление баллов зависело от чистоты прохождения маршрутов и того, как участники устанавливают точки страховки. В финале результат рассчитывался по геометрической формуле мест, показанных на двух трассах.

Помимо уже названных бронзовых призеров, севастопольская спортсменка Дарья Ускова стала финалисткой и показала пятый результат, а наши Константин Комаров и Яков Мегера заняли седьмое место в мужском зачете. Восьмой результат – у Владимира Одоева и Андрея Звягина.

Все севастопольские спортсмены входят в сборную команду Севастополя по альпинизму и являются воспитанниками СШОР №7.