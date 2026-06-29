Топливо в Крым везут и по земле, и по морю

Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

«Мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена», — сказал он.

Перебои с топливом на полуострове возникли с конца мая из-за нарушений логистики после атак на Крым, Севастополь и трассу «Новороссия».

Возобновили выдачу QR-кодов

В Севастополе в субботу, 27 июня возобновили продажу топлива населению (запрет действовал с 11 июня). На АСЗ сети «ТЭС» отпускают по 20 л на машину по специальным QR-кодам, которые можно, но очень сложно получить накануне в специальном боте в интернете.

Цены «кусаются» — бензин марки Аи-95+ в субботу продавали по 150 рублей за литр, а в воскресенье — уже по 170!

В понедельник, 29 июня цены удалось удержать: 92 — 117 руб./л, 95 — 137 руб./л, 95+ — 170 руб./л ДТ — 145 117 руб./л, ДТ+ — 175 руб./л. У перекупщиков, везущих на полуостров бензин с материка, цена 95-го уже выше 350 руб./л.

Заправка в канистры любого вида топлива запрещена.

Увеличили лимит

Через Крымский мост сейчас разрешено провозить 200 литров топлива в таре, размеры которой не превышают 65х75 см. Ранее действовала норма, разрешающая провоз через Крымский мост только 100 литров жидкости сверх топлива в баке автомобиля.

Проезд грузовиков по мосту остается под запретом.