Получил 100 баллов по ЕГЭ по математике

Этот блестящий результат вполне логичен для Д.Болотского, до этого он стал призером Всероссийской олимпиады по математике, победителем других олимпиад, в том числе Кавказской математической олимпиады и олимпиады по физике и математике «Курчатов».

Свое будущее молодой человек связывает с математикой, он считает, что эта наука развивает критическое мышление и помогает в общение с людьми.

Кроме математики, Д.Болотский увлекается спортом, изучает английский язык, занимается скоростной сборкой кубика Рубика. Его рекорд сборки — 8,91 секунды.

Как выяснилось, юноша также коллекционирует эти самые кубики Рубика.