На лето количество детских садов сократили втрое

С понедельника, 29 июня, в Севастополе работают не 74, а только 24 дошкольных детских учреждения.

Информацию о радикальных изменениях в работе детсадов города родители узнали в субботу, 27 июня из публикации департамента образования в соцсетях : «В Ленинском районе продолжат работать три детских сада, в Нахимовском — пять, в Гагаринском — пять, в Балаклавском — два, в сельской местности — восемь».

Как пояснил директор департамента образования Максим Кривонос, такое решение продиктовано необходимостью оптимизации ресурсов, для снижения нагрузки на социальные объекты в условиях временных ограничений.

Еще одно объяснение — сокращение количества детей, посещающих детские сады в летнее время до 40-45%.

Из семи — в один

Там же опубликован подробный график перевода детей из детских садов в «дежурные» сады. Именно последнее вызвало удивление и активные возражения у родителей. Оказалось, в некоторые детсады переводят детей из четырех, пяти и даже шести закрывающихся дошкольных учреждений.

Так в Ленинском районе дети из детских садов №2, 14, 21, 22, 28, сада в составе школы №43 переходят в детский сад №120. В Нахимовском — в детсад №124 временно переводят детей из детских садов № 5, 27, 132, сада в составе ОЦ им.Ревякина.

Гагаринский район по количеству переводов оказался и вовсе рекордсменом! В детский сад №89 переводят детей из детсадов №20, 33, 34, 88, 93, сада в составе политехнического лицея, а детей из детсадов №111, 112, 125, 133, ЦППМСП, сада в составе школы №54 теперь нужно водить в детсад №131.

В Балаклавском районе детский сад №71 примет детей из дошкольных образовательных учреждений № 13, 17, 70, 86.

Также сообщается, что в штатном режиме продолжают работу детские сады в сельской местности: №43, 61, 79, 81, 83, 103, 113, 121.

«Система дошкольного образования готова принимать малышей и создавать им необходимые комфортные и безопасные условия, пока их родители работают на городских предприятиях и службах», — написал директор департамента образования М.Кривонос, с заверениями, что все нормативы по пребыванию детей в саду будут соблюдаться.

Родителям рекомендовали держать связь с заведующими детсадов, чиновниками отдела дошкольного образования (55-02-28) и дежурным специалистом, который будет консультировать даже в выходные дни.

Обратная связь

Еще одним каналом для связи анонсированы группы департамента образования в ВК. Родительские комментарии туда последовали незамедлительно, с обозначением возникающих при этом деталей.

Например, о количестве детей в образуемых группах. Если отталкиваться от летней посещаемости садов, то количество детей в иных должно вырасти в разы!

«В санитарных правилах (СП 2.4.3648-20) закреплено: для групп раннего возраста (до 3 лет) положено не менее 2,5 кв.м на одного рееёнка, для дошкольных групп (от 3 до 7 лет) — не менее 2,0 кв.м на одного ребенка. Превышение установленных норм — это нарушение санитарных требований», — выражают обеспокоенность родители.

Еще один вопрос, куда распределят детей из специализированных групп, например, логопедических. Не говоря уже о детях-инвалидах, для которых в своих детских садах воспитатели терпеливо выстраивали ментальный микромир.

«Отдавая детей в сад первоначально, мы приучаем к нему постепенно. И порой процесс адаптации занимает не месяц и не два. Как можно так резко взять и выдернуть ребенка, и отдать в уже устоявшийся коллектив даже не спросив его? Безболезненным для ребенка это процесс быть не может. Зачем мы начинаем с малышей? Это наше будущее поколение. Они и так дети войны. Это не по-человечески, люди!» — включилась в обсуждение одна из мам.

Немаловажная тема, как добираться в предложенные дошкольные учреждения.

«Пишу конкретно за себя: у меня двое детей которые посещают сад, я сама на седьмом месяце беременности муж военнослужащий. Если раньше я шла в сад пять минут, то сейчас дорога в сад займет полтора часа с учетом двух пересадок и пешей прогулки минут так на 15. Жара, полные автобусы, тут самой дурно становится, а еще надо в сад доставить детей 2,5 года и шести лет. И вы понимаете мои переживания? Очень в этом сомневаюсь...», — пишет еще одна мама.

Отдельный вопрос — где должны укрываться дети во время воздушных тревог, которые в Севастополе объявляют по несколько раз в день? В некоторых их предложенных детсадах нет укрытий и подвалов. Дети во время налетов сидят под лестницей или стоят у капитальной стены.

Волнует родителей и судьба персонала. В департаменте пояснили, что сотрудников отправят до сентября в отпуск. Но вернутся ли воспитатели и нянечки оттуда на прежние места работы?!

«Даже в 90-е при проблемах со светом, теплом и т.д. сады работали. Готовили, когда давали свет. Всё можно решить, если думать о детях, а не об отчетах», — вспоминают бабушки сегодняшних воспитанников детсадов.

В департаменте родителей настраивают на позитив и понимание, уговаривают понять и потерпеть, рассказывают о бесперебойной штатной работе общественного транспорта, взывают к чувству локтя и взаимопомощи.

«Мы понимаем ваши эмоции, возможные ваши страхи и опасения. Все «переводы из сада в сад» распределены по микрорайонам, чтобы можно было добраться и пешком. Севастопольцы — дружный народ!», – обращаются к родителям чиновники.

Отстояли Камыши

Помимо общих увещеваний, комментарии в соцсети привели к реальному результату. К прежним 23 садам все-таки добавили еще один, 24-й. Детей из садов в Камышовой бухте №90, 92 и 116 не будут возить в детсад в бухту Казачью. Для них оставили работать детсад №90 на ул.Правды.

Режим ЧС

Власти Республики Крым и города Севастополя 26 июня приняли решение о введении региональных режимов чрезвычайной ситуации. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.