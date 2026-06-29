Мошенники придумали схему по «продаже» топлива

Используя ажиотаж на фоне перебоев с поставками бензина, активизировались мошенники. Они предлагают купить топливо с рук, а получив предоплату на карту, исчезают.

Для обсуждения «топливных вопросов» во многих мессенджерах и социальных сетях жителями Севастополя и Крыма созданы тематические чаты, доступ в которые имеет любой пользователь. В диалог могут вступить и злоумышленники, предупреждает полиция Севастополя.

Именно в такую ситуацию попала 32-летняя местная предпринимательница. В чате ей попалось предложение о продаже топлива «с рук». Списавшись с «Константином», женщина обсудила все детали и перевела на указанный счет предоплату — около 10 тысяч рублей. На этом диалог и закончился. «Константин» перестал выходить на связь. Женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась за помощью в полицию.

По факту хищения денежных средств обманным путем следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска проводят все необходимые мероприятия для поиска «Константина».

Полиция Севастополя напоминает, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность для покупателей не только из-за риска приобрести некачественный продукт, но также из-за возможности стать жертвой мошенничества и лишиться своих сбережений.