В Панораме обнаружили уцелевшую в пожаре диораму

В процессе разбора последствий пожара, начавшегося в здании Панорамы в ночь на 10 июня в результате атаки БПЛА ВСУ, сотрудники Музея обороны Севастополя обнаружили уникальный экспонат, который практически не пострадал. Речь идет о полотне диорамы «Подземно-минная война в Севастополе», написанном В.И. Гранди и Б.Н.Беляевым для экспозиционного зала севастопольской панорамы, сообщила пресс-служба музея.

В 1958 году по инициативе директора музея Бориса Рассейкина художники Василий Гранди и Борис Беляев, работавшие над написанием севастопольской панорамы, создали для экспозиционного зала диораму «Подземно-минная война». Полотно посвящено подземно-минным работам в ходе первой обороны Севастополя. На нем запечатлены герои, защищавшие город, а именно штабс-капитан четвертого саперного батальона Александр Мельников, под чьим руководством проложили более двух тысяч метров подземных галерей на глубине до шести метров.

«Диорама сохранилась заметно лучше фрагментов панорамы — ей чудом удалось уцелеть. Ее обнаружили при разборе завалов после обрушения предметного плана во время пожара, поэтому увидеть это значимое для города произведение мы смогли далеко не сразу», — рассказала заведующая отделом «История крымской войны 1853–1856 годов Екатерина Малиновская.

«Сегодня, спустя две недели, после трагедии, впервые удалось попасть на этот участок, где ранее располагался экспонат. Основной целью сегодняшних работ внутри панорамы, кроме разбора последствий пожара, было выяснение судьбы двух музейных предметов — живописных фрагментов «Солдат-денщик» и «Кок», созданных Николаем Соломиным», — уточнила главный хранитель Музея обороны Севастополя Анна Стрижак,

По ее словам, оба эти полотна были обнаружены под завалами. Фрагмент «Солдат-денщик» находится в неудовлетворительном состоянии, а живописное полотно «Кок» сохранилось лучше, поскольку холст находился на подрамнике, что позволило его аккуратно снять и передать музейным хранителям.

Найденным произведениям живописи была оказана первая помощь: укреплен лакокрасочный слой, остановлены осыпи, произведена их консервация. Потом их свернули, намотали на валы и хранят в помещениях, где обеспечен необходимый температурно-влажностный режим.

Диорама «Подземно-минная война» будет осмотрена специалистами ведущих реставрационных центров страны.

Напомним, что во время пожара в здании Музея обороны Севастополя удалось спасти 14 сюжетных фрагментов панорамы, 11 фрагментов с изображением неба, а также мелкие предметы практически уничтоженного предметного плана — ядра, телеги, лопаты, кувшины, пушки, самовар, чашечку с блюдцем, которые были в офицерском блиндаже. Все найденные предметы — муляжи, сделанные из дерева, гипса или выполненные в технике папье-маше.