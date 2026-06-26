В Музее Черноморского флота открыли выставку картин Франца Рубо

Представлены пять весьма масштабных полотен. Картины и прежде экспонировались в музее, теперь же из них составили отдельную экспозицию «Певец русского слова», посвятив ее 170-летию Ф.Рубо.

Все пять картин написаны художником в начале ХХ века, некоторые еще до создания панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг».

Стоит отметить, что инициаторами создания панорамы Ф.Рубо были ветераны Крымской войны, сражавшиеся на бастионах Севастополя. Для них было очень важно, чтобы события первой обороны города изобразили реалистично — а именно такой подход был характерен для манеры художника. Реалистичность его художественного метода хорошо демонстрируют представленные на выставке картины: «Вид на Севастополь с Камчатского люнета», «Выезд полевой артиллерии на позиции», «Последний взгляд», «Штурм Малахова кургана».

Каждая из работ полна динамики и драматизма, рассказывает об эмоциональном восприятии современниками происходящих событий, в том числе простыми людьми. Таков сюжет картины «Последний взгляд». На полотне — по понтонному мосту после штурма 27 августа 1855 года защитники оставляют Южную сторону города. С Северной стороны за этим трагическим исходом и горящим Севастополем наблюдают русский солдат и стоящая на коленях женщина.

«Почти каждый солдат, взглянув в Северной стороны на оставленный Севастополь с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам», — писал Лев Толстой.

Картина «Штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года» отражает один из эпизодов этого дня, впоследствии использованных Ф.Рубо для создания панорамы.

На выставке также представлены уникальные архивные документы, в том числе расчетная тетрадь строительной комиссии по работам произведенным при сооружении памятников Севастопольской обороны профессором Ф.Рубо, а также смета работ, в которой подробно указаны все выплаты.

«Въ отвътъ на отношенiе отъ 2-го Iюля с.г. за №180 ИМПЕРАТОРСКАЯ Миссiя имъетъ честь возвратить при семъ приложенную къ оказанному отношениiю разочетную тетрадь съ роспискою на ней Профессора Академiи Художествъ Ф.А.Рубо въ полученiи переводнаго билета за №300 на 3152 марки 40 пф., равнымъ образомъ приложеннаго къ помянутому выше отношениiю», –—такой документ можно увидеть в одной из выставочных витрин.

Среди других документов — контракт на создание панорамы, заключенный между профессором Российской Академии художеств Ф.Рубо и представителем Великого Князя Александра Михайловича, письма канцелярии Е.И.В.Великого Князя Александра Михайловича по управлению Севастопольским музеем и памятниками Севастопольской обороны Председателю Строительной Комиссии по восстановлению памятников севастопольской обороны.

Представленные документы прежде нигде не экспонировались.

Даже краткое ознакомление с представленной перепиской Ф.Рубо с государственными ведомствами дает понимание, что в создание панорамы художник изначально вкладывал собственные средства, и только потом возвращал их, эпистолярно преодолевая бюрократические препоны.

Увидеть выставку можно до 5 июля по входным билетам в музей.

Пожар в Панораме

В ночь на 10 июня 2026 года украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание. Ликвидировали огонь более 30 часов. Пострадавших и погибших не было, но полотно панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, практически полностью уничтожено.