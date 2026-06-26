В Крыму за два года численность волков выросла почти на четверть

Численность волков в Республике Крым увеличилась на 23,6% до 214 особей за два года, сообщили ТАСС сообщили в региональном Министерстве экологии и природных ресурсов.

В 2024 году сообщалось, что численность волков в республике снизилась за семь лет почти в два раза с 306 до 173 особей.

«В 2026 году отмечено увеличение численности популяции волков до 214 особей. За последние пять лет случаев нападения волка на человека не было зафиксировано. Периодически поступают сообщения о предположительном нападении волков на мелкий домашний скот», — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Александром Березневым.

Хищники обитают преимущественно в степной части полуострова, но в последнее время среда их обитания распространилась практически на всю территорию Крыма. Волки наносят ущерб поголовью домашних животных, прежде всего овец.

Волки были полностью истреблены на территории Крымского полуострова в 1970-х годах, но спустя 30 лет снова зашли в Крым из Херсонской области. Первый случай добычи волка зарегистрирован в 2005 году в Красноперекопском районе полуострова. В 2007 и 2019 годах были зафиксированы случаи нападения волков на людей без летальных исходов.