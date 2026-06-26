В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера

О введении на полуострове режима чрезвычайной ситуации регионального характера сообщили глава Крыма Сергей Аксенов.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал глава Крыма в соцсетях.

По его информации, решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера.

Такой правовой режим позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

«Режим чрезвычайной ситуации вводится в Севастополе с сегодняшнего дня и будет действовать до улучшения ситуации. Принимаем эту меру вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Действуем совместно», — прокомментировал принятие чрезвычайных мер М.Развожаев.

Текст указа губернатора «О режиме чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей вследствие аварии на объектах электроэнергетики в городе Севастополе» №81-УГ от 26.06.2026 опубликован на сайте правительства города.