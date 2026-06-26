Справку о форс-мажоре выдадут в торгово-промышленной палате

В Севастополе с 26 июня введен режим чрезвычайной ситуации. Это является основанием объявления форс-мажора — наступления обстоятельств непреодолимой силы.

В такой ситуации бизнес освобождается от ответственности, если невозможно выполнить договорные обязательства.

Если вы не можете поставить товар или выполнить работу в срок, получите подтверждение об этом в Севастопольской торгово-промышленной палате, объяснили в пресс-службе правительства города. Это освободит от неустоек и возмещения убытков контрагентам.

Важно: сам факт введения режима чрезвычайной ситуации не снимает обязательств автоматически. Нужно доказать прямую связь между ЧС и невозможностью исполнить договор. Заключение о форс-мажоре выдается только при наступлении сроков выполнения ваших обязательств по договорам, когда ответственность должника на день обращения с заявлением уже наступила.

Что надо сделать сейчас:

— фиксируйте все обстоятельства;

— обращайтесь в ТПП, если срок исполнения обязательств по договорам уже наступил;

— договаривайтесь с контрагентами о переносе сроков.

За справками и консультациями обращайтесь в

Севастопольскую торгово-промышленную палату: ул.Большая Морская, 34, тел. (8692) 54-76-73 (справки по телефону в будние дни с 13:00 до 17:00).