Отомстила сестре топором

Женщины долгие годы враждовали из-за раздела наследства. В марте текущего года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле своего дома увидела припаркованный «Фиат» сестры и нанесла несколько ударов топором по заднему крылу автомобиля. Потерпевшей причинен ущерб в размере 90 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая добровольно возместила причиненный ущерб.

Суд приговорил виновную к 4 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.