Можно подать заявку на стипендии одаренным детям

Школьники и студенты Севастополя имеют возможность получить городские стипендии за особые успехи в научной, учебной, спортивной, творческой и общественной деятельности.

Чтобы стать кандидатом на премию, необходимо по 11 июля подать соответствующее ходатайство и пакет документов (полный их перечень размещен по ссылке: https://sev.gov.ru/docs/253/171605/) в департамент образования по адресу: ул.Щербака, 10, кабинет 18 (отдел документооборота). График работы отдела: понедельник–четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 15:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Стипендия – это форма признания заслуг и поощрения ребят и групп обучающихся: творческих, авторских, научных, спортивных и иных коллективов образовательных организаций Севастополя

Также существуют стипендии для одаренных ребят из многодетных семей, которые добились высоких результатов в учебе, спорте или искусстве. Для получения стипендии необходимо собрать документы, подтверждающие статус многодетной семьи и достижения ребенка. Полный перечень документов размещен на сайте департамента труда и социальной защиты населения.

Заявки на стипендию для детей из многодетных семей принимаются по 10 июля 2026 года.