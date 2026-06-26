25 землетрясений зафиксировано с начала недели в Севастополе

Специалисты зафиксировали 25 землетрясений с одним очагом с 22 июня у берегов Севастополя, сообщила ТАСС замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им.Вернадского Марина Бондарь.

«После 22-го числа (июня — прим.ТАСС) наблюдалась еще слабая сейсмическая активность — 23-го, 24-го, 25-го числа. В общей сложности было зарегистрировано 25 землетрясений с одним очагом, который расположен на расстоянии 15 км от мыса Фиолент, на глубине 5 км. Расчетная интенсивность в эпицентре самого сильного из четырех ощутимых землетрясений составила пять с половиной баллов. В городе Севастополе землетрясение ощущалось на 3,5 балла», — сказала она.

Эксперт уточнила, что произведен сбор макросейсмических данных, которые предстоит обработать. Процесс затрудняют перебои с электроэнергией, которые сейчас наблюдаются в Крыму и Севастополе.

«На сегодняшний день это уже угасающая сейсмическая активность. Но, это, как говорится, не точно. Однако пока никакого повода для волнений нет. В таких вопросах никаких прогнозов никто не делает, но на сегодняшний день очень-очень слабая сейсмическая активность», — добавила М.Бондарь.

Ранее сообщалось, что 22 июня в 30 км от побережья Севастополя была зафиксирована серия землетрясений. Жертв и повреждений в городе нет.