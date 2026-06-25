Выписали наладчика из Китая

Новую производственную линию, закупленную севастопольским предприятием ООО «Центр упаковки и дизайна», китайский специалист Ронг Фу настраивает уже несколько дней. Оборудование предназначено для склеивания четырехклапанного ящика из гофрированного картона.

Как пояснил генеральный директор предприятия Юрий Пефтиев, линия настроена на производство ящиков небольшого размера, очень востребованных малыми предприятиями и маркетплейсами.

Есть нюансы

По словам, Ю.Пефтиева, изначально новую линию на предприятии пытались освоить своими силами, но оказалось, что без знания нюансов не обойтись. В результате вызвали из Китая Ронг Фу.

Разумеется, подобные линии на предприятия уже были. Но, в отличие от прежних, новое оборудование включает весь автоматизированный цикл производства — от подачи гофрокартона до склейки, сушки, формирования пачек и упаковки.

— Это полностью автоматизированная линия для производства ящиков малых размеров, она ускоряет процесс производства и снижает себестоимость, в том числе за счет уменьшения количества обслуживающего персонала. На выходе мы имеем полностью конкурентную продукцию, по сравнению с коробками, которые требуют гораздо больших трудозатрат. К тому же, на современном рынке ее мало кто предлагает, а в Севастополе вообще никто не производит, — сообщил Ю.Пефтиев.

Он также пояснил, что и само такое оборудование в России не производится. Более того, для данной китайской фирмы — это первая поставка в РФ. Разумеется, у производителя есть линии дороже и функциональнее, но именно эта полностью соответствует сегодняшним потребностям предприятия.

После пояснений гендиректора разговор продолжился с самим Ронг Фу. Правда, не без сложностей: он говорит только на китайском, а потому пришлось воспользоваться приложением на смартфоне с голосовым переводчиком.

Первый вопрос: не страшно ли было ехать в Россию?

— Я не боюсь, потому что верю, что Россия — безопасная страна.

Наш собеседник рассказал, что работает в компании монтажником-наладчиком. Фирма находится в провинции Хэбэй на востоке Китая.

К преимуществам выпускаемого оборудования он отнес высокую производительность и невысокие трудозатраты, что позволяет существенно сократить количество рабочих рук.

Р.Фу окончил техникум в родной провинции Хэбэй.

— В техникуме я изучал машиностроение. Точнее сказать, одновременно учился и работал на заводе, — продолжил мастер.

По мнению Ю.Пефтиева, китайское оборудование вполне удовлетворяет потребности предприятия. Большинство станков тут именно китайского производства. Закупать его начали еще в 2007 году. С тех пор оборудование технически значительно «подросло», притом, что диапазон цен для малого бизнеса и крупных заводов отличается значительной вариативностью, в зависимости от имеющихся ресурсов.

— Для наших предпринимателей оно самое удобное с точки зрения логистики, сроков доставки, способов оплаты, а также с точки зрения доверия к нам, — прокомментировал директор.