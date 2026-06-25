Электроэнергию дали и начали отключать

Веерные отключения будут производиться точечно и по необходимости.

В Севастополе энергетики восстановили подачу электроэнергии во все районы города после вражеской атаки в ночь на 24 июня. На это понадобились почти сутки.

Из-за продолжавшихся днем воздушных тревог несколько раз приходилось прерывать восстановительные работы на объектах. «Безопасность людей — наш безусловный приоритет, поэтому специалисты возобновили ремонт сразу после отмены угрозы», — объяснил губернатор Михаил Развожаев.

Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00. Еще около часа потребовалось, чтобы провести тестирование оборудования и осуществить поэтапный запуск системы. Это было необходимо, чтобы избежать новых сбоев при подаче напряжения.

После часа ночи система была запущена и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя.

Но утром 25 июня в городе начались веерные отключения электроэнергии.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»), в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — сообщило в 06:45 Севастопольэнерго.

Поскольку решение об отключении принял системный оператор, точного почасового графика по адресам на данный момент нет. Как только он появится — он будет опубликован в канале «Севастопольэнерго».

Жителей просят снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.