Почта сейчас – не главное

«Почта Крыма» сообщила об увеличении сроков доставки периодических печатных изданий подписчикам на территории всего Крымского полуострова.

ФГУП «Почта Крыма» не включено в перечень государственных служб, которым в приоритетном порядке разрешен отпуск топлива для обеспечения жизнедеятельности Республики Крым и Севастополя. Поэтому перевозка почтовых отправлений и периодических печатных изданий будет осуществляться только 27 и 30 июня.

Редакция «Севастопольской газеты» просит подписчиков отнестись с пониманием, что газету в почтовые ящики будут доставлять с задержкой.