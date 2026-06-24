Над Севастополем сбито 70 беспилотников

О результате ночной атаки на Севастополь сообщил утром 24 июня губернатор Михаил Развожаев: «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха».

Спасательная служба зафиксировала информацию о точечных повреждениях в нескольких многоквартирных домах: разбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, загорелся приемник газового котла, огонь быстро локализовали. На место оперативно были отправлены сотрудники МЧС и специалисты газовой службы.

Также зафиксированы повреждения семи частных домов в разных районах города — локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады.

Из-за падения частей от сбитых БПЛА было зафиксировано шесть возгораний: горела трава в районе улицы Чернореченской, Монастырского и Фиолентовского шоссе.

Света нет

Атака ВСУ на энергетическую инфраструктуру на время оставила Севастополь без электроснабжения. На объектах ввели особый режим.

Власти города просят экономить заряд телефонов, не перегружать сеть при возвращении электричества и сохранять спокойствие.

Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы не ходят. Также временно приостанавливают работу автобусные маршруты №24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129.

Автобусы № 63, 93, 98, 120 следуют с увеличенным интервалом. Маршрут №5 меняет схему движения до центра города и работает с увеличенным интервалом движения.

Маршрут №92 временно курсирует между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова. По троллейбусным маршрутам №7, 7А временно осуществляют движение автобусы.

Некоторые детские сады работают в режиме дежурных групп. Приготовить горячие блюда сейчас невозможно, поэтому детям выдадут сухпайки.

«В связи с ситуацией в энергосистеме, сегодня детские сады города будут работать в особом режиме. Северная сторона, Инкерман, Орлиное: здесь детские сады продолжают работу в обычном, штатном режиме. Остальные районы города: сады работают в режиме дежурных групп», — проинформировал губернатор и попросил по возможности оставить детей дома. Это поможет снизить нагрузку на сети и обеспечить комфорт малышей в условиях временных ограничений.

Газ и вода есть

Севастопольгаз держит ситуацию под контролем: система газоснабжения города работает устойчиво и бесперебойно, сообщила пресс-служба предприятия. Для оперативного реагирования аварийные и эксплуатационные службы переведены в усиленный режим работы.

В связи с отсутствием электроснабжения временно закрыты:

— центры обслуживания абонентов;

— расчетные центры ООО «Цифровые инновации».

К обычному режиму работы они вернутся сразу после восстановления электроснабжения.

Подача воды c 07:00 осуществляется с пониженным напором, сообщили в водоканале.

В Крыму

Частичное отключение электроэнергии произошло и в Крыму. Без света на утро 24 июня остаются Симферополь, Ялта, Алушта, Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и Красногвардейский районы. Ведутся аварийно-ремонтные работы.

Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено, пообещали в Крымэнерго.