Что было на полотне панорамы «Оборона Севастополя»

Как советские художники создали шедевр не хуже, чем у Франца Рубо.

Пожар 10 июня полностью уничтожил художественное полотно панорамы «Оборона Севастополя» — одну из главных культурных ценностей города. И здание, и экспозицию обещают восстановить, как это было сделано после Великой Отечественной войны. Процесс этот, увы, не быстрый: сейчас невредимую панораму реставрировали и ремонтировали с 2022 года, а Исторический бульвар — аж с 2018-го. Поэтому «Севастопольская газета» решила рассказать, что из себя представлял этот уникальный памятник и что показывали и рассказывали экскурсантам.

Открыть панораму на сайте «Виртуальный Севастополь»: virtual-sevastopol.ru

Восстановление

В первые послевоенные годы встал вопрос о восстановлении вывезенного на лидере «Ташкент» из осажденного Севастополя полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».

Обследование показало, что полная реставрация 100-метровой картины невозможна из-за слишком больших повреждений и утрат. Единственный путь — создать новое полотно по сохранившимся фрагментам, авторским эскизам и фотографиям.

За работу взялись в 1950 году, связав возрождение панорамы с предстоящим столетием первой обороны Севастополя. Работы возглавил народный художник РСФСР академик Василий Яковлев, а после его смерти — народный художник РСФСР академик Павел Соколов-Скаля.

В создании нового полотна принимали участие как художники старшего поколения, уже принимавшие участие в панорамных работах, организованных Митрофаном Грековым, так и молодежь.

Довели до исторической точности

Неоценимую роль в воссоздании картины сыграл выдающийся военный деятель — адмирал флота Советского Союза Иван Исаков. Именно благодаря его консультациям удалось уточнить дислокацию неприятельского флота, позиции русских кораблей, принимавших участие в обороне Севастополя, направление и характер артиллерийского огня, расположение земляных и других укреплений воюющих сторон на участках полотна, которые не удалось восстановить на оригинале Рубо.

Развернутый план фортификационных сооружений Малахова кургана составили благодаря кандидату военных наук инженеру-полковнику Александру Кузьмину, которому также удалось доказать место расположения полевого госпиталя. Из других уточнений: нанесение на полотно ранее отсутствующих батарей Будищева и Станиславского, народных героев Матроса Кошки, матроса Александрова и др. Всего новые эпизоды составили 244 квадратных метра полотна.

Для достоверности также были использованы английские фотографии, сделанные союзниками на второй день после штурма. Так художники представили более исторически верную трактовку события.

Предметный план

Устроенный в панораме Ф.Рубо предметный план с использованием земли был признан непрактичным: в местах соединения с картиной его посыпали сухими красками, которые не могли сохраняться долго. К тому же земляная пыль, оседавшая на живописном полотне, портила впечатление от картины.

Новый предметный план после долгих творческих поисков создали из специальной огнеупорной мастики, с применением лигнина, столярного клея, гипса, осетрового клея и пеньки.

Для незаметного слияния предметного плана с картиной придумали специальную деревянную раму, обтянутую холстом, на которую уложили мастику. Покрытая теми же красками, что и картина, мастика сливалась с полотном: достигалась полная иллюзия незаметного перехода от натурного плана к живописи.

В начале 1954 года был сшит и навешен холст, к его грунтовке приступили 30 марта. На грунтовку было израсходовано более 200 кг осетрового клея, 400 кг цинковых белил, 110 кг олифы и свыше тысячи куриных яиц. Основная группа живописцев прибыла в Севастополь в середине апреля 1954 года. Они начали с нанесения рисунков на холст.

Как это делали?

С помощью нивелира, помещенного в центре смотровой площадки, на холсте наметили линию горизонта, которая проходила на уровне глаз зрителя, стоящего на смотровой площадке. Из 12 частей картона, изготовленных в Москве, сделали диапозитивы. После в центре смотровой площадки, условно принятом за центральную точку Малахова кургана, установили проекционный фонарь с мощным объективом. Отбрасываемый на полотно рисунок точно сориентировали по сторонам света, в соответствии с истинным положением на местности. Контуры проекции рисунка обвели акварельными красками, сопоставив детали с картоном и фрагментами оригинала.

Рисунок панорамы был закончен к 10 мая 1954 года. Настала очередь выполнения живописных работ.

Светлее, чем было

Отдельно нужно сказать о сложности написании неба. Эта часть картины Рубо была уничтожена полностью. Советские художники решили кардинально изменить цвет неба, а, значит, и концепцию всей панорамы.

Была проведена огромная работа по подбору колеров, написано множество этюдов. В результате решено было изобразить на полотне восходящее солнце со всеми полутонами нарождающегося дня, что обеспечило особый свет всей картине. Этим новое полотно принципиально отличается от написанного Ф.Рубо.

Всю площадь холста разделили на квадраты, каждый участок закрепили за конкретным художником. Еще одна существенная деталь: все краски намеренно подбирали светлее, чем на сохранившихся фрагментах старой картины.

16 октября 1954 года, в год столетия первой героической обороны Севастополя, возрожденная панорама площадью живописного полотна почти в тысячу квадратных метров была открыта.

Что было нарисовано на полотне

Итак, что изобразили на воссозданном полотне.

Осажденный англо-французскими войсками город — в дыму пожарищ. С высоты Малахова кургана видны корпуса Лазаревских казарм, ближе к зрителю — укрепления бастиона. На склоне мальчик-барабанщик бьет тревогу.

На входе в Севастопольскую бухту выстроились корабли англо-франко-турецкой эскадры. Вход в бухту преграждают мачты затопленных русских кораблей.

На рейде Севастопольской бухты виден трехмачтовый линейный корабль «Великий князь Константин», а вдоль берега бухты растянулась корабельная слободка: многие здания разрушены, другие продолжают гореть.

На Северной стороне видны укрепления Константиновской батареи, на противоположном берегу — Николаевской.

На перевязочном пункте хирург Пирогов, на предметном плане — главный пороховой погреб Малахова кургана.

На русские укрепления движется лавина неприятельских войск. Малахов курган им нужен, поскольку он является господствующей над местностью высотой. Всего на штурм устремились 11 тысяч французских войск, им противостоят пять тысяч защитников. Батарея Никифорова отражает атаки врага.

Жанровая картина на полотне — женщина с коромыслом, это Даша Севастопольская. На предметном плане поднят красный флаг, означающий сигнал опасности. Матросы Петр Кошка и Федор Заика возвращаются после ночной вылазки с добычей — французским офицером.

На оборонительной башне Малахова кургана группа офицеров, левее — адмирал Нахимов, наблюдающий за позициями противника. Справа от башни — пожар из-за разрыва неприятельской бомбы.

Перед башней — сестра милосердия Прасковья Ивановна Графова перевязывает смертельно раненного офицера.

На бруствере солдаты из ружей обстреливают атакующего противника.

На еще одном фрагменте полотна Трофим Александров заливает водой готовую взорваться бомбу.

На дальнем плане — британские войска в количестве девять тысяч человек атакуют Третий бастион. Их останавливают огнем солдаты Брянского, Охотского и Камчатского полков.

У подножия Малахова кургана идет рукопашный бой за батарею Жерве. В центре сражения на белом коне — генерал-лейтенант Степан Александрович Хрулёв.

На предметном плане — одно из орудий батареи Станиславского.

Штурм бастионов Корабельной стороны 6 июня 1855 года продолжался четыре часа и не принес успеха неприятелю. Не овладев ни одним из укреплений, противник потерял около семи тысяч человек. Потери защитников составили полторы тысячи человек.