Выпускные вечера в школах пройдут по особым регламентам

В связи с введенными с 22 июня ограничениями на проведение массовых мероприятий школьные выпускные вечера пройдут в особом режиме. Об этом было заявлено 22 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Каждая школа отрабатывает регламент с точки зрения решения оперштаба и общей обстановки. Об этом мы уведомим всех родителей, — сообщил директор департамента образования Максим Кривонос.

В ходе заседания вспомнили о похожем опыте в период ковидных ограничений. Тогда выпускные проводились в узком составе, с участием только выпускников и родителей.

Напомним, что накануне в Севастополе в связи с обеспечением безопасности были введены ограничения на массовые мероприятия. С 22 июня все уличные мероприятия отменены до особого распоряжения.