Севастопольские лагеря продолжат работать

Как пояснил 22 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев, такое решение принято поскольку в севастопольских лагерях (в отличие от крымских) отдыхают исключительно севастопольские дети, а потому никаких внешних вопросов логистики не возникает. Плюс, с точки зрения перебоев с электроэнергией, подготовлены дизель-генераторные мощности на случай каких-то перебоев.

— Вопрос обсужден с Роспотребнадзором. Мы решили вторую смену полноценно проводить. В условиях постоянных воздушных тревог все-таки детям будет лучше под присмотром воспитателей и наставников, которые предпринимают регламентные действия в случае воздушной тревоги, — сказал М.Развожаев.

В отношении севастопольских детей, отправившихся по путевкам в Республику Крым, в том числе в «Артек», поручено обеспечить поддержку департамента образования по вывозу детей обратно в Севастополь.