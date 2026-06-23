Расходы на уходовые работы за дорогами и растениями минимизируют

Уход за дорогами на какое-то время сократят до минимума. Об этом 22 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– На какое-то время придется воздержаться от полива дорог, от очистки бортовых камней соответствующей спецтехникой. Потерпим немножко. Конечно, там дорожное полотно пострадает, но Севавтодор должен оперативно выезжать, устранять дефекты. Все содержательные работы с точки зрения красоты и удобства пока придется отложить, – сказал глава города.

На что его заместитель Павел Иено сообщил, что выдал распоряжение ГБУ «Севавтодор» с утра поставить технику на прикол, только для чрезвычайных ситуаций.

В отношении полива растений, М.Развожаев сказал, что полив зеленых насаждений должен продолжаться: «Потому что высаженные деревья дорогостоящие, и там, где нет системы автоматического полива, он должны быть также под контролем. Но все уходовые работы можно тоже отложить».

По словам губернатора, особый контроль необходимо организовать также за вывозом мусора. Однако и здесь все лишнее следует оптимизировать.